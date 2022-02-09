Швейцарский хоккеист не попал в пустые ворота сборной России в конце матча

Сборная России по хоккею в эти минуты встречается с национальной командой Швейцарии на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Идёт третий период, счёт 1:0 в пользу подопечных Алексея Жамнова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
За несколько минут до окончания основного времени у хоккеиста сборной Швейцарии Фабриса Херцога была отличная возможность сравнять счёт. Он оказался один у пустых ворот национальной команды России, но попал в штангу.
Напомним, первый матч на турнире подопечные Алексея Жамнова проводят сегодня, 9 февраля, с командой Швейцарии. Встреча стартовала в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с Данией (11 февраля, 07:10 по московскому времени) и Чехией (12 февраля, 16:10 мск).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.
- 9 февраля 2022
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