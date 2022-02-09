Федотов отразил 33 броска сборной Швейцарии, Россия чаще удалялась

Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).



Сборная Швейцарии нанесла в створ ворот Ивана Федотова 33 броска, все они были отражены. Национальная команда России потревожила вратаря соперника 30 раз. По штрафным минутам перевес также остался за россиянами – 14:10.



Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A будут играть сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

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