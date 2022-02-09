Быков прокомментировал первую победу сборной России на олимпийском турнире

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу сборной России в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).
«Главное, что Россия вошла в турнир с победой. Против нас играл хороший соперник, который сразу ввёл нас в олимпийский турнир. Теперь команда будет идти по нарастающей. Первый матч всегда сложный: есть желание сыграть как можно лучше, нервозность, психологическое давление. Благо, что выиграли.
Звено Шипачёва смотрелось неплохо, создавали классные моменты. Ребята старались, шли на ворота с желанием. Хотели воткнуть шайбу с мясом. Будем прибавлять от матча к матчу», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 9 февраля 2022
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