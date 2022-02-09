Быков — об удалении Слепышева: нужна строжайшая дисциплина, такого надо избегать

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о поступке российского форварда Антона Слепышева, который поддался на провокацию и ударил соперника головой. Нападающего могли удалить до конца встречи.



«Таких удалений, как у Слепышева, надо избегать. Любые штрафные санкции могут повлечь за собой необратимые последствия. Нужна строжайшая дисциплина», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).



Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A будут играть сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.