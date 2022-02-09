Кожевников: России надо прибавлять в реализации. В обороне и с подборами всё хорошо

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).

«Первый матч и должен был сложно сложиться, потому что больше половины команды никогда не играло на Олимпийских играх. Ожидаемая игра от Швейцарии, она всегда так играет — одна и та же команда. Они играют своими игроками, только добавляют трёх-четырёх новых.



Самое главное — нужно прибавлять в реализации. В обороне и с подборами всё хорошо. Моменты есть, их надо использовать. Что касается Слепышева, то так нельзя делать. В целом, нахватали удалений. Получается, молодёжная сборная подаёт нам пример?



Федотов отыграл на ноль, он молодец. Что касается первого звена, то оно новое, не создавалось же по клубному принципу. Моменты были, но плохо с реализацией. Думаю, позже все пойдёт. Это только первая игра», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.