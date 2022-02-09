Терещенко: сборной России надо прибавлять во всём. Пока к игре есть вопросы

Трёхкратный чемпион мира и экс-капитан минского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал победу сборной России в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).

«Игра была непростой. Швейцарцы выступили хорошо. Их чемпионат уже давно вышел на достаточно высокий уровень. Первый матч? Так это и для них первый матч. Нашей сборной надо прибавлять во всём. К игре нашей сборной пока есть вопросы», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).