Федотов: России не стоит испытывать госпожу удачу на прочность. Сегодня она сыграла за нас

Голкипер сборной России Иван Федотов прокомментировал победу в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).



«Хороший матч, интересный, интенсивный. Получилось то, что мы ожидали. Каждый играл на победу, сегодня мы оказались удачливее. Но нам не стоит испытывать госпожу удачу на прочность. Было много попаданий в штанги, опасных моментов. Во втором периоде у них был хороший момент, нанесли несколько классных бросков. По «девяткам» стреляли, перекладина спасла. Сегодня удача сыграла за нас. Не сказал бы, что нам не хватало игровой практики. Швейцарцы выглядели очень хорошими, мы этого ожидали. Конечно, мы все понимали, что выходим на свой первый матч, давно не играли. Именно через такую интенсивную работу нам и нужно было вклиниться в этот турнир. В первом периоде присматривались к сопернику, затем уже действовали увереннее. Но, как я уже говорил, не надо придавать особого значения таким матчам, это лишь усиливает давление. В чем нам нужно прибавить? Нужно больше уверенности. Сегодня было много суеты. В обороне нужно немного перестроиться. Но мы действовали с хорошим темпом, движением. К следующему матчу будет намного лучше.



Я сегодня получил удовольствие от игры. Мы понимали, что нам важна только победа. Ни о чем другом мы не думали. Конечно, приятно сыграть на «ноль», но в некоторых моментах повезло. К следующим матчам будем прибавлять», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).



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