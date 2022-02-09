Президент ОКР оценил первый матч сборной России по хоккею на Олимпийских играх

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал победу сборной России в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).



«Первые игры на турнире всегда получаются вязкими. Тем более у команды не было возможности провести контрольные игры в связи с ковидными протоколами. Поэтому, конечно, первая игра такая непростая. Самое главное, что счёт на табло в нашу пользу, а также то, что удача с нами.



Швейцарцы продемонстрировали, что они способны на многое. Если бы они были чуть точнее, попадали в пустые ворота, то, возможно, и счёт был бы другой.



Буду ли согласен, если сборная тут все матчи выиграет со счётом проводиться 1:0 и выиграет золото? На самом деле, всегда самое важное, кто проходит дальше, особенно когда это плей-офф. Сколько раз мы с вами были свидетелями не самых ярких и зрелищных игр, поэтому здесь важно сыграть на результат. Это Олимпийские игры», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

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