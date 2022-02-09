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Вратарь сборной России ответил на вопрос, ругали ли Слепышева за удаление

Вратарь сборной России ответил на вопрос, ругали ли Слепышева за удаление
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Вратарь сборной России Иван Федотов рассказал, ругали ли в раздевалке российского форварда Антона Слепышева, который поддался на провокацию и ударил соперника головой. Нападающего могли удалить до конца встречи.

«Ругали ли мы Антона Слепышева за удаление (получил 4 минуты в конце второго периода)? Нет. Мы все прекрасно понимаем. Каждый может сыграть немного неправильно, на эмоциях, но это все от большого желания. Мы все вместе, друг за друга. При удалении на льду остаются четыре полевых игрока, и они обязательно отработают смену за своего товарища. Антон забил гол, который принес нам победу», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

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