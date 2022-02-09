Жамнов: в КХЛ все кричат, что удаление было. Здесь — хоть обкричись

Главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов после победы в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0) прокомментировал момент с дракой Дмитрия Воронкова.

«Воронков в драку вцепился легко, как будто в КХЛ? Не хочу комментировать судейство, здесь чуть другие правила. Многие ребята только сегодня это поняли. В КХЛ все кричат, что удаление было. Здесь — хоть обкричись. Есть главные судьи, которые принимают решения, а не те, кто на лавке кричат, что надо удалять. Донесли до игроков, что здесь всё по-другому, что есть судьи, которые принимают решения, и они его уже не изменят.

Воронков в драку влез? Это игровой момент, молодцы. Не дали же 5+20», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.