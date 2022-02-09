Жамнов объяснил, что он сказал Антону Слепышеву после удаления за удар головой

Главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов после победы в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0) поделился мнением об удалении Антона Слепышева.

«Что сказали Слепышеву? Что надо держать себя в руках. Он всё прекрасно понимает. Пришёл на лавку и извинился. Ребята выстояли, команда — молодцы.

Хоккей получился не слишком ярким, каким он был на Кубке Первого канала? Мы постараемся вернуться к этому хоккею. Наш сегодняшний соперник играет в более вязкий хоккей, очень плотно на всех участках как в атаке, так и в обороне. Будем стараться, чтобы хоккей радовал болельщиков и нас самих. Как оценю дебют молодых ребят? Видно было волнение, потом ребята вкатились, стало проще. Сперва совершали детские ошибки, как говорят в хоккее.

Федотов сыграл на ноль? И матч на ноль, и первая победа на турнире — всё это важно. Ребята окунулись в эту кухню, поняли, что такое Олимпийские игры. Некоторые из них ни разу не были на таких турнирах. Победа была очень важна для нас», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.