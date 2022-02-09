Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Соперник сборной России, Чехия, выпустит 35-летнего Крейчи в первом звене против Дании

Соперник сборной России, Чехия, выпустит 35-летнего Крейчи в первом звене против Дании
Комментарии

Стал известен состав мужской сборной Чехии по хоккею на стартовый матч Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с Данией. Матч стартует в 16:10 мск.

Место в воротах займёт Шимон Грубец. Его сменщиком станет Патрик Бартошак.

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

Либор Шулак – Томаш Кундратек, Лукаш Седлак – Давид Крейчи – Томаш Гика;
Давид Скленичка – Якуб Ержабек, Роман Червенка – Ян Коварж – Матей Странски;
Лукаш Клок – Рональд Кнот, Радан Ленц – Владимир Соботка – Михал Ржепик,
Войтек Мозик, Томаш Зогорна – Гинек Зогорна – Михаэль Фролик;
Иржи Смейкал.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартует сегодня, 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступит в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A сойдутся сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали Финляндия, Швеция, Латвия и Словакия.

Новость по теме
Расписание первого игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022