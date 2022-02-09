Соперник сборной России, Чехия, выпустит 35-летнего Крейчи в первом звене против Дании

Стал известен состав мужской сборной Чехии по хоккею на стартовый матч Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с Данией. Матч стартует в 16:10 мск.



Место в воротах займёт Шимон Грубец. Его сменщиком станет Патрик Бартошак.



Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:



Либор Шулак – Томаш Кундратек, Лукаш Седлак – Давид Крейчи – Томаш Гика;

Давид Скленичка – Якуб Ержабек, Роман Червенка – Ян Коварж – Матей Странски;

Лукаш Клок – Рональд Кнот, Радан Ленц – Владимир Соботка – Михал Ржепик,

Войтек Мозик, Томаш Зогорна – Гинек Зогорна – Михаэль Фролик;

Иржи Смейкал.



Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Хоккейный турнир стартует сегодня, 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступит в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A сойдутся сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали Финляндия, Швеция, Латвия и Словакия.

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