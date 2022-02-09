Федерация хоккея Швейцарии — о поражении от России: лишь досадный автогол разделил команды

Федерация хоккея Швейцарии на официальной странице в «Твиттере» прокомментировала поражение в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой России (1:0).

«Незначительное поражение от ОКР. Лишь досадный автогол на 20-й минуте разделил команды.



Не унывайте и продолжайте в том же духе, ребята!» — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). За три секунды до конца первого периода Антон Слепышев вывел сборную России вперёд. Этот гол стал победным. Голкипер Иван Федотов оформил «сухарь», отразив 33 броска.