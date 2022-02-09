Комментатор ХК «Рязань» во время матча ВХЛ две минуты рассказывал рецепт пельменей

Вчера, 8 февраля, в Рязани на стадионе «Олимпийский» состоялся матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, в котором встречались «Рязань» и московская «Звезда». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

За 10 минут до конца третьего периода на арене частично погас свет и матч был приостановлен. Комментатор ХК «Рязань» в прямом эфире заполнил паузу рецептом пельменей, который он рассказывал в течение двух минут.

Видео доступно в инстаграм-аккаунте ВХЛ.

Отметим, что матч вскоре был доигран, несмотря на технические трудности.

В текущем сезоне обе команды провели по 48 матчей, и пока они располагаются вне зоны плей-офф. Столичная команда занимает 18-е место, набрав 48 очков, рязанцы идут 20-ми с 40 баллами. В плей-офф выходят 16 лучших команд по итогам регулярного чемпионата.