Гимаев-мл.: Шипачёв особенно не выделялся, это не то, каким мы привыкли видеть его в КХЛ

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением о матче сборной России с командой Швейцарии на Олимпиаде-2022.
«Швейцарцы абсолютно ничем нам не уступали, порой даже выглядели предпочтительнее, но мы организованно сыграли в обороне, хотя швейцарцы имели опасные моменты взятия ворот.
Хотелось бы отметить организованную игру сборной России в обороне на протяжении всего матча, но всё равно дали швейцарцам несколько хороших моментов для взятия ворот, особенно в третьем периоде. Индивидуально отметился Гусев, который имел два великолепных момента в третьем периоде.
Если брать команду Швейцарии, то однозначно лучший игрок матча вратарь, который спасал команду. Здорово сыграл клюшкой в нескольких эпизодах. Единственную шайбу швейцарцы забросили по большому счёту сами себе, помним, что Корви ногой отправил шайбу в ворота.
Если брать первую тройку, я бы выделил именно Гусева, потому что свои моменты он создавал за счёт индивидуальных действий.
Шипачёв особенно не выделялся в созидании, это не то, каким мы привыкли видеть его в КХЛ. Но это первая игра впервые за месяц, поэтому это неудивительно, что не всё удалось в матче. Наша команда будет добавлять от игры к игре. Самое главное, что мы сегодня выиграли», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
- 9 февраля 2022
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