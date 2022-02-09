Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гимаев-мл.: Шипачёв особенно не выделялся, это не то, каким мы привыкли видеть его в КХЛ

Гимаев-мл.: Шипачёв особенно не выделялся, это не то, каким мы привыкли видеть его в КХЛ
Комментарии

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением о матче сборной России с командой Швейцарии на Олимпиаде-2022.

«Швейцарцы абсолютно ничем нам не уступали, порой даже выглядели предпочтительнее, но мы организованно сыграли в обороне, хотя швейцарцы имели опасные моменты взятия ворот.

Хотелось бы отметить организованную игру сборной России в обороне на протяжении всего матча, но всё равно дали швейцарцам несколько хороших моментов для взятия ворот, особенно в третьем периоде. Индивидуально отметился Гусев, который имел два великолепных момента в третьем периоде.

Если брать команду Швейцарии, то однозначно лучший игрок матча вратарь, который спасал команду. Здорово сыграл клюшкой в нескольких эпизодах. Единственную шайбу швейцарцы забросили по большому счёту сами себе, помним, что Корви ногой отправил шайбу в ворота.

Если брать первую тройку, я бы выделил именно Гусева, потому что свои моменты он создавал за счёт индивидуальных действий.

Шипачёв особенно не выделялся в созидании, это не то, каким мы привыкли видеть его в КХЛ. Но это первая игра впервые за месяц, поэтому это неудивительно, что не всё удалось в матче. Наша команда будет добавлять от игры к игре. Самое главное, что мы сегодня выиграли», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Есть первая победа России на Олимпиаде! Что говорили наши после тяжелейшего матча Есть первая победа России на Олимпиаде! Что говорили наши после тяжелейшего матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022