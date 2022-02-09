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Голкипер «Бостона» Раск может завершить карьеру из-за травмы

Голкипер «Бостона» Раск может завершить карьеру из-за травмы
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Голкипер «Бостона» Туукка Раск может завершить карьеру из-за нового повреждения, сообщает The Athletic.

Ранее голкиперу была проведена операция по восстановлению хряща в бедре. В январе он подписал контракт с «Бостоном» до конца сезона, но, по данным источника, финн снова испытывает болевые ощущения в бедре.

Напомним, 19 января состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз», она проходила в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден». Победу в матче одержали гости со счётом 7:1. Проводивший всего второй матч после заключения контракта финский вратарь сделал всего семь сейвов, пропустив пять шайб. После 20 минут встречи Раск был заменён на шведского голкипера Линуса Улльмарка, который в оставшееся время пропустил ещё два гола.

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