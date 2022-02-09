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Гимаев-мл.: индивидуальная ошибка Слепышева. Такие удаления на Олимпиаде допускать нельзя

Гимаев-мл.: индивидуальная ошибка Слепышева. Такие удаления на Олимпиаде допускать нельзя
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Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший отреагировал на удаление Антона Слепышева в матче сборной России с командой Швейцарии на Олимпиаде-2022.

«Эмоции зашкаливают, мы понимаем, что Олимпийские игры, но удаление Антона Слепышева было глупым. Каждый хоккеист знает, что нельзя бить, толкать головой, поэтому тут индивидуальная ошибка Слепышева. Такие удаления на Олимпийских играх допускать нельзя. Хорошо, что дали не пять минут, а четыре. К тому же и швейцарцы получили удаление, нам не забили – это здорово.

Со стороны Федотова было несколько опасных спасений, но здесь в целом можно отметить всю линию обороны сборной России. Против мощной и недооценённой сборной Швейцарии сыграть на ноль – дорогого стоит», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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