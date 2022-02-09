Впервые отобравшаяся на Олимпиаду сборная Дании по хоккею одержала победу в дебютном матче

Только что в Китае (Пекин) на стадионе «Национальный» сборные Чехии и Дании встречались в рамках матча мужского олимпийского хоккейного турнира. Встреча завершилась победой датчан со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).



Отметим, что датчане впервые принимают участие в хоккейном турнире на Олимпийских играх, и в дебютном матче команда одержала победу.



Лучшим результатом датской сборной на чемпионатах мира является 10-е место в 1949 и 2007 годах.



Напомним, Чехия и Дания играют в одной группе со сборными России и Швейцарии. Ранее россияне переиграли швейцарцев в стартовом матче на Олимпиаде со счётом 1:0 благодаря голу Антона Слепышева.



11 февраля Чехия сыграет со Швейцарией, 12-го – с Россией. Датчане 11 февраля встретятся с Россией, а 12-го – со Швейцарией.



Отметим, команды выступают в группе B. В квартете A играют команды Германии, США, Канады и Китая, в группе C – Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.

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