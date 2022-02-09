Турнирные расклады на ОИ: сборная России по хоккею может выйти в 1/4 финала послезавтра

Сегодня, 9 февраля, в Пекине (Китай) стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. В дебютный день соревнования прошли два матча. Сборная России обыграла команду Швейцарии, а дебютант турнира Дания выиграла у Чехии.



Как известно, все 12 участников олимпийского хоккейного турнира попадают в плей-офф — четыре команды (лидеры групп и лучшая сборная из тех, которые заняли второе место) напрямую выходят в четвертьфинал, остальные восемь играют раунд квалификации. Уже после второго игрового дня в группе B Россия может гарантировать себе первое место в квартете и выход в четвертьфинал.



Для этого команде Алексея Жамнова необходимо обыграть Данию в основное время, а Чехии и Швейцарии сыграть вничью по истечении 60 минут. В таком случае Россия с шестью очками выйдет на первое место в группе и будет недосягаема для соперников даже в случае возможного поражения от чехов в последнем матче: Чехия и Швейцария не догонят россиян по общему количеству очков, а Дания (если обыграет Швейцарию в основное время) будет уступать по результату личной встречи.



Более того, если Швейцария обыграет Чехию в основное время, а Россия выиграет у Дании за 60 минут, в таком случае россиянам будет обеспечен четвертьфинал уже послезавтра.



Таким образом, только победа Чехии над Швейцарией в основное время (при условии «чистой» победы России над Данией) не позволит подопечным Жамнова решить задачу заранее.



Потеря Россией очков в игре с Данией испортит все расписанные выше перспективы.

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