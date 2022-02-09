Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирные расклады на ОИ: сборная России по хоккею может выйти в 1/4 финала послезавтра

Турнирные расклады на ОИ: сборная России по хоккею может выйти в 1/4 финала послезавтра
Комментарии

Сегодня, 9 февраля, в Пекине (Китай) стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. В дебютный день соревнования прошли два матча. Сборная России обыграла команду Швейцарии, а дебютант турнира Дания выиграла у Чехии.

Как известно, все 12 участников олимпийского хоккейного турнира попадают в плей-офф — четыре команды (лидеры групп и лучшая сборная из тех, которые заняли второе место) напрямую выходят в четвертьфинал, остальные восемь играют раунд квалификации. Уже после второго игрового дня в группе B Россия может гарантировать себе первое место в квартете и выход в четвертьфинал.

Для этого команде Алексея Жамнова необходимо обыграть Данию в основное время, а Чехии и Швейцарии сыграть вничью по истечении 60 минут. В таком случае Россия с шестью очками выйдет на первое место в группе и будет недосягаема для соперников даже в случае возможного поражения от чехов в последнем матче: Чехия и Швейцария не догонят россиян по общему количеству очков, а Дания (если обыграет Швейцарию в основное время) будет уступать по результату личной встречи.

Более того, если Швейцария обыграет Чехию в основное время, а Россия выиграет у Дании за 60 минут, в таком случае россиянам будет обеспечен четвертьфинал уже послезавтра.

Таким образом, только победа Чехии над Швейцарией в основное время (при условии «чистой» победы России над Данией) не позволит подопечным Жамнова решить задачу заранее.

Потеря Россией очков в игре с Данией испортит все расписанные выше перспективы.

Турнирная таблица мужского олимпийского турнира

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Новость по теме
Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица мужского хоккейного турнира ОИ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022