Гол Наместникова помог «Детройту» обыграть «Филадельфию» в результативном матче

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Филадельфия Флайерз» принимала «Детройт Ред Уингз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:3.
Уже на 3-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Дилана Ларкина. Но через минуту Исаак Рэтклифф сравнял счёт. На 7-й минуте гости вновь вышли вперёд благодаря голу Лукаса Рэймонда. На этой же минуте Трэвис Санхайм вновь сделал счёт ничейным. Уже на 27-й минуте Пиус Зутер помог гостям повести в счёте. На 32-й преимущество укрепил Робби Фаббри. На 32-й минуте последнюю шайбу хозяев забросил Скотт Лотон. На 49-й минуте забил Дживани Смит. А на последней минуте матча российский нападающий Владислав Наместников поставил точку в матче.
У российского защитника Ивана Проворова коэффициент полезности – «-1».
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