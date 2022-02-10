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Гол Наместникова помог «Детройту» обыграть «Филадельфию» в результативном матче

Гол Наместникова помог «Детройту» обыграть «Филадельфию» в результативном матче
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Филадельфия Флайерз» принимала «Детройт Ред Уингз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:3.

Уже на 3-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Дилана Ларкина. Но через минуту Исаак Рэтклифф сравнял счёт. На 7-й минуте гости вновь вышли вперёд благодаря голу Лукаса Рэймонда. На этой же минуте Трэвис Санхайм вновь сделал счёт ничейным. Уже на 27-й минуте Пиус Зутер помог гостям повести в счёте. На 32-й преимущество укрепил Робби Фаббри. На 32-й минуте последнюю шайбу хозяев забросил Скотт Лотон. На 49-й минуте забил Дживани Смит. А на последней минуте матча российский нападающий Владислав Наместников поставил точку в матче.

У российского защитника Ивана Проворова коэффициент полезности – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Рэймонд, Зайдер) – 02:43' (5x4)   1:1 Рэтклифф (Макьюэн, Силер) – 03:03' (5x5)   1:2 Рэймонд (Гронек, Ларкин) – 06:02' (5x5)   2:2 Санхайм (Жиру, Линдблом) – 06:26' (5x5)   2:3 Зутер (Фаббри, Бертуцци) – 26:12' (5x5)   2:4 Фаббри (Зутер, Зайдер) – 31:00' (5x5)   3:4 Лотон (Конечны, Силер) – 31:21' (5x5)   3:5 Смит (Велено, Линдстрём) – 48:46' (5x5)   3:6 Наместников (Ганье) – 59:05' (en)
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