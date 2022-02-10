Мартин Сан-Луи назначен на пост и.о. главного тренера «Монреаля»

Член Зала славы Национальной хоккейной лиги Мартин Сан-Луи назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс», сообщает официальный сайт команды.



Напомним, 9 февраля «Канадиенс» отправили в отставку Доминика Дюшарма, который впервые за 24 года вывел команду в финал Кубка Стэнли. Летом он подписал трёхлетний контракт с клубом. Отметим, что все помощники Дюшарма остались в тренерском штабе команды.



Ранее специалист не работал главным тренером в клубах НХЛ, но был тренером-консультантом «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2018/2019.



В текущем сезоне «Канадиенс» выиграли 8 матчей из 45 и занимают последнее, 32-е место в общей таблице НХЛ, набрав 23 очка. Серия поражений команды составляет семь игр подряд.

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