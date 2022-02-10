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Голкипер «Бостона» Туукка Раск завершил карьеру

Голкипер «Бостона» Туукка Раск завершил карьеру
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Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск официально объявил о завершении игровой карьеры из-за нового повреждения, официальный сайт НХЛ.

«Я надеялся, что этот день никогда не наступит. Но вот он здесь, и я чувствую, что должен сам объявить об моем решении. За последние несколько недель я понял, что мое тело уже не в состоянии работать на уровне, которого я жду от себя сам и которого достойны мои партнеры по команде и её болельщики. Поэтому с тяжелым сердцем я объявляю о завершении карьеры», – цитирует Раска официальная русская версия сайта НХЛ.

Ранее голкиперу была проведена операция по восстановлению хряща в бедре. В январе он подписал контракт с «Бостоном» до конца сезона, но, по данным источника, финн снова испытывает болевые ощущения в бедре.

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