«Ванкувер» уступил «Айлендерс», у Подколзина результативная передача

Сегодня, 10 февраля, в Ванкувере на «Роджерс-Арене» «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (6:1, 0:2, 1:0).

Отметим, что по ходу матча «Айлендерс» вели в счёте 5:0.

В составе победителей отличились Зак Паризе, Адам Пелеч, Андерс Ли, Кейси Сизикас, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. У хозяев голами отметились Оливер Экман-Ларссон, Элиас Петерссон и Люк Шенн. Также результативную передачу на свой счёт записал российский форвард Василий Подколзин.

В текущем сезоне «Айлендерс» с 40 очками после 40 игр занимают 11-е место в таблице Восточной конференции, «Ванкувер» идёт 12-м на Западе, набрав 48 баллов в 48 встречах.