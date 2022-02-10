«Ванкувер» уступил «Айлендерс», у Подколзина результативная передача
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Сегодня, 10 февраля, в Ванкувере на «Роджерс-Арене» «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (6:1, 0:2, 1:0).
Отметим, что по ходу матча «Айлендерс» вели в счёте 5:0.
В составе победителей отличились Зак Паризе, Адам Пелеч, Андерс Ли, Кейси Сизикас, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин. У хозяев голами отметились Оливер Экман-Ларссон, Элиас Петерссон и Люк Шенн. Также результативную передачу на свой счёт записал российский форвард Василий Подколзин.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2022, четверг. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Паризе (Добсон) – 03:25' (5x5) 0:2 Пелеч (Нельсон) – 03:43' (5x5) 0:3 Ли (Пулок, Клаттербак) – 03:56' (5x5) 0:4 Сизикас (Бовиллье, Хара) – 13:11' (5x5) 0:5 Барзал (Ли, Клаттербак) – 16:19' (5x5) 1:5 Экман-Ларссон – 18:56' (5x5) 2:5 Петтерссон (Подколзин) – 33:04' (5x5) 3:5 Шенн (Хант, Гарланд) – 34:35' (5x5) 3:6 Мартин (Сизикас) – 54:19' (5x5)
В текущем сезоне «Айлендерс» с 40 очками после 40 игр занимают 11-е место в таблице Восточной конференции, «Ванкувер» идёт 12-м на Западе, набрав 48 баллов в 48 встречах.
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