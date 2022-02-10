Никлас Йенсен: конечно, можем обыграть Россию. Если сыграем правильно, то победим

Нападающий сборной Дании Никлас Йенсен поделился ожиданиями от мачта с Россией на Олимпиаде.



«Вчера обыграли чехов, сможем ли завтра победить и россиян? Конечно, можем! Нам нужно держать это в голове перед игрой. Это всего лишь один матч, в котором может случиться всё что угодно. Разумеется, мы андердоги, но если сыграем, как против чехов — хорошо в атаке, с бросками, голевыми моментами, у нас будет шанс победить.

В России много талантов, много индивидуально сильных хоккеистов. Уверен, русские приехали в Пекин с мыслями о золотых медалях. Очень уважаю их, но мы уважаем и себя. Знаю, что мы хорошая команда. Если сыграем правильно, то победим.

Кто самый опасный хоккеист в сборной России? Опасных много, но Шипачёв очень хорош. Впервые сыграл против него примерно пять лет назад. Всегда это очень непросто. Умный и талантливый хоккеист. Он делает опасными всех своих партнёров. Приходится следить не только за ним одним. Конечно, это лидер сборной России.

Удивлён ли решением КХЛ досрочно завершить регулярный сезон? Не особо. Было бы неплохо сыграть пару матчей перед плей-офф, но из-за отмен в январе накопилось слишком много перенесенных игр. Решение лиги таково. «Йокерит» попал в плей-офф и будет готов к его старту», – передаёт слова Йенсена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.