Тротц: нам нужны были несколько важных сейвов сегодня, и Сорокин их совершил

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру российского голкипера Ильи Сорокина в матче с «Ванкувер Кэнакс».

«Илья спасал не только в третьем периоде. Он помогал нам на протяжении всего матча. У «Ванкувера» очень динамичные игроки, их козырь – скорость. У них отличная атакующая команда, и я удивлён, что они не забивают намного больше. Если не брать в расчёт первый период, «Ванкувер» был очень хорош. Мы старательно оборонялись, хорошо ломали их игру, действительно отдавались на сто процентов в защите. Но нам нужны были несколько важных сейвов сегодня, и Илья их совершил», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.

Сегодня, 10 февраля, в Ванкувере на «Роджерс-Арене» «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (5:1, 0:2, 1:0).