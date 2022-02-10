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Сизикас: Сорокин ещё раз доказал, что он один из лучших вратарей лиги

Сизикас: Сорокин ещё раз доказал, что он один из лучших вратарей лиги
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кейси Сизикас поделился мнением об игре российского голкипера команды Ильи Сорокина в матче с «Ванкувер Кэнакс».

«Он сделал несколько потрясающих сейвов. Илья делает это весь сезон. Сорокин ещё раз доказал, что он один из лучших вратарей лиги. И он играл, как топ-вратарь.

Очень важно иметь двух вратарей, с которыми ты имеешь хороший шанс на победу. И кто бы ни играл в воротах, Илья или Варли, мы знаем, что на них можно положиться», – цитирует Сизикаса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Сегодня, 10 февраля, в Ванкувере на «Роджерс-Арене» «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (5:1, 0:2, 1:0).

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