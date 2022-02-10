17-летний словацкий форвард Слафковски открыл счёт в матче с Финляндией

В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» проходит матч группового этапа мужского олимпийского хоккейного турнира. На момент написания новости идёт 8-я минута матча, словаки ведут в счёте со счётом 1:0.

На 6-й минуте 17-летний нападающий Юрай Слафковски открыл счёт в матче с передачи Милоша Романа. Отметим, что на клубном уровне словак выступает в чемпионате Финляндии за «ТПС».

Команды выступают в группе C вместе со сборными Швеции и Латвии. Ранее Шведы обыграли латвийцев со счётом 3:2.

11 февраля Финляндия сыграет с Латвией, а Словакия – со Швецией, 13 февраля финны встретятся со шведами, словаки – с латвийцами.

Напомним, мужской олимпийский турнир стартовал 9 февраля. Россия выиграла у Швейцарии (1:0), Дания переиграла Чехию (2:1).