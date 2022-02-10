Финляндия и Словакия забросили четыре шайбы в первом периоде матча на Олимпиаде

В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» проходит матч группового этапа мужского олимпийского хоккейного турнира. На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, финны ведут в счёте 3:1.
На 6-й минуте 17-летний нападающий Юрай Слафковски открыл счёт в матче с передачи Милоша Романа.
На 11-й минуте Сакари Маннинен сравнял счёт с передач Теэму Хартикайнена и Вилле Покки, а на 15-й финны вышли вперёд, благодаря голу Харри Песонена в большинстве. Ему ассистировали Миро Аалтонен и Валттери Фильппула.
Позднее Словаки играли 1 минуту 53 секунды в формате 5х3, но не реализовали большинство, после которого сразу же пропустили шайбу в равных составах. Аалтонен увеличил преимущество Финляндии, забив с передачи Йоонаса Няттинена.
Команды выступают в группе C вместе со сборными Швеции и Латвии. Ранее Шведы обыграли латвийцев со счётом 3:2.
11 февраля Финляндия сыграет с Латвией, а Словакия – со Швецией, 13 февраля финны встретятся со шведами, словаки – с латвийцами.
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