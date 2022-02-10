Макдэвид — об игре «Эдмонтона»: у нас полнейшая рассинхронизация
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением об игре команды после матча с «Чикаго Блэкхоукс» (1:4).
«У нас полнейшая рассинхронизация. Передачи неточные, смены не соответствуют ожиданиям. Мы недостаточно хорошо боремся перед воротами. В общем, в последних двух матчах в атаке мы сыграли плохо», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне «Эдмонтон» с 49 очками после 44 игр занимает 10-е место в таблице Западной конференции НХЛ. Сейчас у команды серия из двух поражений подряд на домашнем льду.
Ближайший матч «Эдмонтон» проведёт также дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 12 февраля.
Макдэвид провёл в нынешнем чемпионате 43 матча и набрал 61 балл: забил 23 гола и отдал 38 результативных передач.
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