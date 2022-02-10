Клод Жюльен вновь возглавил сборную Канады на Олимпийских играх

Официальный сайт федерации хоккея Канады за 40 минут до первого матча на Олимпиаде-2022 с участием канадской сборной сообщил, что главным тренером национальной сборной на Олимпийских играх 2022 года снова назначен Клод Жюльен. Ранее на его место был назначен ассистент Джереми Коллитон.

Отмечалось, что наставник канадцев Клод Жюльен получил травму и не смог отправиться вместе с командой в Пекин. Была информация, что он поскользнулся на льду во время командного мероприятия в Швейцарии и сломал рёбра.

Отметим, что канадцы стартуют на Олимпиаде сегодня, в 16:10 мск матчем с командой Германии. Помимо немцев и канадцев, в группе A выступают команды США и Китая, которые сыграют друг с другом в параллельном матче.

Напомним, игры первого тура в группах B и C уже завершены.