Тренер женской сборной России: если скажут, то будем играть в медицинских масках

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико прокомментировал ситуацию с заболеванием коронавирусом некоторых игроков на Олимпиаде.



«Не знаю, как избежать новых случаев заражения коронавирусом. С этим вопросом лучше обратиться к медперсоналу. Мы делаем всё, чтобы обезопасить себя. Мы максимально закрылись, соблюдаем меры предосторожности от новых заболеваний. Будем ли мы играть в медицинских масках? Если скажут, то будем. Обидно ли мне, что мужчин не обязывают так играть? Нет. Мы готовы к любой ситуации», – передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Ранее стали известны дата и время начала матча четвертьфинальных матчей женского хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



Сборная Россия сыграет со Швейцарией в субботу, 12 февраля. Начало — в 7:10 мск.



Напомним, сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун» прошёл матч между женскими хоккейными сборными России и Финляндии. Заключительная встреча группового этапа завершилась победой финской команды со счётом 5:0.



На групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырёх матчах, на старте турнира уверенно обыграв Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5) и Канадой (1:6).