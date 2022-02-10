Канада забросила Германии три шайбы за 11 минут
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В эти минуты в Пекине (Китай) в рамках мужского олимпийского турнира по хоккею проходит матч между сборными Канады и Германии. К 12-й минуте матча канадцы ведут в счёте – 3:0.
На 5-й минуте Эрик О’Делл применил силовой приём в зоне немцев, благодаря чему канадцы овладели шайбой и забросили шайбу – Алекс Грант отличился с передач Кента Джонсона и Бена Стрита. На 10-й минуте Бен Стрит забил с пасов О’Делла и Джонсона, а на 11-й отличился Даниэль Винник. Ему ассистировали Адам Кракнелл и Давид Деарне.
В параллельном матче группы A встречаются сборные США и Китая. В той встрече американцы ведут в счёте – 1:0.
Отметим, перед этой встречей стало известно, что канадскую сборную вновь возглавил Клод Жюльен.
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