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«Салават Юлаев» в товарищеском матче всухую обыграл «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» в товарищеском матче всухую обыграл «Нефтехимик»
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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в товарищеском матче над нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».

В составе хозяев голевыми действиями отличились Николай Кулёмин с передачи Артёма Пименова и Алексея Пустозёрова, Динар Хафизуллин, которому ассистировали Виктор Антипин и Глеб Кузьмин, а также в пустые ворота на последней минуте шайбу отправил Алексей Пустозёров.

Напомним, и «Салават Юлаев», и «Нефтехимик» вышли в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года по итогам досрочно закончившегося регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимский клуб в первом раунде сыграет с новосибирской «Сибирью», «Нефтехимик» — с челябинским «Трактором».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
10 февраля 2022, четверг. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кулёмин (Пименов, Пустозёров) – 21:14' (5x5)   2:0 Хафизуллин (Антипин, Кузьмин) – 21:59' (5x5)   3:0 Пустозёров (Зубарев, Алалыкин) – 59:53' (en)
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