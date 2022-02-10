Плющев: тем мучительным хоккеем, в который Россия сыграла со Швейцарией, ОИ не забрать

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил тренерский штаб национальной команды во главе с Алексеем Жамновым, а также уровень хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.



«Потенциал тренерского штаба Алексея Жамнова не совсем понятен? Почему, понятен. Я прочитал забавное интервью его ассистента Владимира Малахова — и всё понял. Ведь Малахов там сразу сообщил, что вся необходимая для победы в Пекине работа штабом уже выполнена, золотой фундамент тренерами заложен, но теперь очень многое будет зависеть от желания хоккеистов выиграть.



После этого интервью, в котором, кстати, много перлов, стало ясно, что штаб теперь можно выводить за скобки, он уже в шоколаде. А все наши вопросы теперь — исключительно к игрокам, к их желанию. Как говорится, и смех, и грех.



Уверен, наши хоккеисты понимают, что тем мучительным хоккеем, в который сыграли со Швейцарией, Олимпиаду не забрать. Думаю, понимают они и то, что в тактическом плане необходима перестройка. Даже при нынешнем подборе состава сборная России — если внести правильные коррективы — способна играть современнее, интереснее, глубже. Так что теперь, когда тренеры вроде уже за скобками, многое действительно будет зависеть от самих игроков, от их гибкости.



Как оценю уровень этой Олимпиады? Журналисты шутят про китайский этап Евротура, но нужно понимать, что у такого турнира, как Олимпиада, особенная энергетика. Он сложен в психологическом плане.



При очень среднем уровне команд в Пекине многое решит работа тренерских штабов и индивидуальное мастерство лидеров. Сейчас уже поздно спорить о том, всё ли наше индивидуальное мастерство мы востребовали в КХЛ, поезд с Кузьменко, Толчинским, Бурдасовым и Ко уже ушёл. Сейчас ключевой момент в том, чтобы использовать на сто процентов все те игровые ресурсы, которые у нас есть при нынешнем составе.



И, конечно, нужно уходить от дилетантской болтовни про новые революционные схемы, про восемь бригад большинства, идеальную подготовку и прочие фантазии. Тягомотным хоккеем сборная России в своей истории никогда не выигрывала никаких турниров. Надеюсь, коррективы в игру сборной будут внесены, время ещё есть», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.