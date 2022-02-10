Сборная Канады по хоккею крупно обыграла Германию в первом матче на Олимпийских играх

Сборная Канады по хоккею одержала первую победу в рамках группового этапа Олимпийских игр 2022 года над командой Германии со счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Грант, Бен Стрит, Даниэль Винник, Максим Норо, а также Джордан Уил. Единственный гол в составе немецкой команды забросил Тобиас Ридер.
В следующем матче канадская команда сыграет со сборной США (12 февраля, начало — в 7:10 мск). Германия в этот же день встретится с хозяевами турнира — Китаем (11:40 мск).
Напомним, олимпийский хоккейный турнир проходит с 9 по 20 февраля 2022 года. На последних Олимпийских играх победу одержала сборная России, в финале 2018 года переигравшая Германию (4:3, ОТ).
- 10 февраля 2022
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