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Сборная Канады по хоккею крупно обыграла Германию в первом матче на Олимпийских играх

Сборная Канады по хоккею крупно обыграла Германию в первом матче на Олимпийских играх
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Сборная Канады по хоккею одержала первую победу в рамках группового этапа Олимпийских игр 2022 года над командой Германии со счётом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Грант, Бен Стрит, Даниэль Винник, Максим Норо, а также Джордан Уил. Единственный гол в составе немецкой команды забросил Тобиас Ридер.

В следующем матче канадская команда сыграет со сборной США (12 февраля, начало — в 7:10 мск). Германия в этот же день встретится с хозяевами турнира — Китаем (11:40 мск).

Напомним, олимпийский хоккейный турнир проходит с 9 по 20 февраля 2022 года. На последних Олимпийских играх победу одержала сборная России, в финале 2018 года переигравшая Германию (4:3, ОТ).

Олимпийские игры 2022 (м). Группа A
10 февраля 2022, четверг. 16:10 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Германия
1:0 Грант (Джонсон, Стрит) – 04:43' (5x5)   2:0 Стрит (О'Делл, Джонсон) – 09:47' (5x5)   3:0 Винник (Кракнелл, Деарне) – 10:19' (5x5)   3:1 Ридер (Пфёдерль) – 30:45' (5x5)   4:1 Норо (О'Делл, Стаал) – 32:58' (5x4)   5:1 Уил (Тамбеллини, Найт) – 51:22' (5x5)
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