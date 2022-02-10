Сборная Китая по хоккею с разгромным счётом уступила США в первой игре в истории на ОИ

Сборная США в стартовом матче на хоккейном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине разгромила хозяев турнира — команду Китая со счётом 8:0 (1:0, 3:0, 4:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный» в Пекине.



В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились Шон Фаррелл (хет-трик), а также Брендан Бриссон, Ноа Кейтс, Брайан О'Нилл, Бен Майерс и Мэтти Бенирс. Отметим, что эта встреча стала первой для хоккейной сборной Китая в истории на Олимпийских играх.



В параллельной встрече группы А сборная Канады одержала победу над командой Германии (5:1).



В следующем матче сборная США сыграет с канадскими хоккеистами (12 февраля, начало — в 7:10 мск). Команда Китая встретится в этот же день с Германией (11:40 мск).