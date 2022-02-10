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Сборная Китая по хоккею с разгромным счётом уступила США в первой игре в истории на ОИ

Сборная Китая по хоккею с разгромным счётом уступила США в первой игре в истории на ОИ
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Сборная США в стартовом матче на хоккейном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине разгромила хозяев турнира — команду Китая со счётом 8:0 (1:0, 3:0, 4:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный» в Пекине.

В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились Шон Фаррелл (хет-трик), а также Брендан Бриссон, Ноа Кейтс, Брайан О'Нилл, Бен Майерс и Мэтти Бенирс. Отметим, что эта встреча стала первой для хоккейной сборной Китая в истории на Олимпийских играх.

В параллельной встрече группы А сборная Канады одержала победу над командой Германии (5:1).

В следующем матче сборная США сыграет с канадскими хоккеистами (12 февраля, начало — в 7:10 мск). Команда Китая встретится в этот же день с Германией (11:40 мск).

Олимпийские игры 2022 (м). Группа A
10 февраля 2022, четверг. 16:10 МСК
США
Окончен
8 : 0
Китай
1:0 Бриссон (Нис) – 10:38' (5x4)   2:0 Кейтс (Фаррелл, Майерс) – 25:32' (5x5)   3:0 О'Нилл (Мили, Фэйбер) – 31:13' (5x4)   4:0 Фаррелл (Абруццезе) – 38:07' (5x5)   5:0 Фаррелл (Кэмпфер, Майерс) – 41:06' (5x5)   6:0 Майерс (Фаррелл) – 50:19' (5x5)   7:0 Бенирс (Абруццезе, Купер) – 52:00' (5x5)   8:0 Фаррелл (Абделкейдер, Хеллесон) – 58:27' (5x4)
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