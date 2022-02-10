Николишин: с Данией важно забить быстро, потому что наша сборная нервничает. Это видно

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России по хоккею с Данией на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Все игры будут сложными на Олимпиаде. В том числе и против Дании. Турнир только начался. Понятно, что долго не играли. Всё достаточно на поверхности. Увидел много положительных моментов против Швейцарии. Просто ещё не всё реализовали.



Победа Дании над Чехией, скорее, случайность. По игре Чехия выглядела предпочтительнее, но вратарь датчан стоял на ушах. Хотя нельзя их сбрасывать со счетов, это мастеровитая команда. Понятно, что мы выше классом, чем Дания. Чехия делала всё правильно, просто шайба в ворота не заходила. Мы всегда лучше играем, когда ведём в счёте. Важно забить быстро и первыми, тогда будет проще. Ребята очень сильно нервничают, это видно», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.