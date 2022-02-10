Главный тренер «Эдмонтона» Типпетт отправлен в отставку со своего поста

«Эдмонтон Ойлерз» уволил Дэйва Типпетта с поста главного тренера клуба, сообщает The Score.



В настоящий момент клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ и пятую строчку в Тихоокеанском дивизионе, не попадая в плей-офф Кубка Стэнли. «Нефтяники» имеют в своём активе 49 баллов после 44 проведённых встреч.



Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, новым наставником канадского клуба станет Джей Вудкрофт.



Типпетт работал в «Эдмонтоне» с мая 2019 года. Наилучшее достижение с клубом — выход в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли 2021 года, где «Ойлерз» уступили «Виннипег Джетс» в серии со счётом 0-4.



В следующем матче «Эдмонтон» сыграет дома с «Нью-Йорк Айлендерс» (12 февраля, 5:00 мск).