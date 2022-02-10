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Как завершится матч сборных России и Дании на ОИ-2022?

Как завершится матч сборных России и Дании на ОИ-2022?
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В эти дни в Пекине (Китай) проходит мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года.

Сборная России по хоккею во втором матче предварительного этапа сыграет с командой Дании. Ранее подопечные Алексея Жамнова обыграли Швейцарию (1:0), а датчане оказались сильнее Чехии (2:1).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как завершится матч сборных России и Дании на ОИ-2022?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Матч между сборными России и Дании пройдёт завтра, 11 февраля. Стартовое вбрасывание — в 7:10 мск. Соперники россиян по группе — Швейцария и Чехия — начнут свою очную встречу в 11:40 мск.

В третьей игре на Олимпиаде сборная России сыграет с командой Чехии. Встреча состоится в субботу, 12 февраля, начало — в 16:10 мск.

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