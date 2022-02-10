Быков поделился ожиданиями от матча Россия — Дания на Олимпийских играх — 2022

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о предстоящем матче между российской и датской командами на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«У меня опасения по завтрашнему матчу исчезли после игры Дания — Чехия. Слабых соперников нет, поэтому любого надо уважать. А значит, тренерский штаб внимательно всё изучил. Поэтому нет сомнений, что наши подготовятся, не будет недооценки, а это говорит о том, что ребята сразу включатся в борьбу. Думаю, Россия на этом турнире пойдёт по нарастающей.
Дания не менее известный соперник, чем Швейцария. Секретов в хоккее всё меньше и меньше. У них много игроков в хороших чемпионатах. Соперники интересные, которые умеют и знают, как перенимать опыт.
Во всех компонентах будут прибавлять. Возможно, мы увидим другое лицо у этой сборной. Напряжение должно было пройти. Дебютный матч всегда даёт дополнительную психологическую нагрузку. Появляется небольшая закрепощённость. Удачи всем нам!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 10 февраля 2022
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