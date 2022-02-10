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Леонтьев оценил игру «Нефтехимика» в товарищеском матче с «Салаватом Юлаевым»

Леонтьев оценил игру «Нефтехимика» в товарищеском матче с «Салаватом Юлаевым»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал товарищескую игру с «Салаватом Юлаевым» (0:3).

«В рамках подготовки к плей-офф у нас была договорённость сыграть матч в Уфе, а затем будет турнир в Казани. Мы провели тренировочный сбор. Команда под хорошими нагрузками. Сегодня бы живой хоккей, быстрый. Мы играли неплохо, хотя по счёту проиграли, но в плане подготовки нам нужны такие матчи, чтобы держать себя в игровом тонусе.

Запланировано четыре товарищеские игры и все на выезде. Плей-офф тоже начинаем в гостях. Это взаимосвязано? У нас так сложилось. Независимо от того, где эти игры будут проходить, они нам нужны. Как обычно бывает в «регулярке» за месяц 8-9 игр, а тут у нас будет шесть матчей для подготовки. А где играть — это не важно. Важнее то, как играть.

То, что сегодня «Нефтехимик» не забил — это следствие тяжёлых нагрузок? В принципе, да. Возможно, руки и ноги не так слушаются, но в большинстве мы имели пару моментов забить. Главное, забивать в официальных матчах», — цитирует Леонтьева пресс-служба клуба.

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