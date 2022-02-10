Назаров — о 4:3 с «Адмиралом»: ругаемся в раздевалке, вытаскиваем максимум из игроков

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3, бул.) в рамках Sochi Winter Cup.



«Сыграли два матча на турнире, оба получились интересными. Мне кажется, болельщикам такой хоккей тоже должен был понравиться. Забросили много шайб, сыграли и овертаймы, и буллиты. Все преследуют разные цели, мы просматриваем молодёжь. Смотрим на ближайший резерв. Что-то нравится, что-то нет. У нас будет ещё две игры, будем дальше наблюдать.



Чем можно объяснить тот факт, что команда вторую игру подряд упускает преимущество в две шайбы? Ребята стараются. Где-то не получается, где-то теряется концентрация. В некоторых моментах кто-то может пожалеть себя. Мы, конечно, ругаемся в раздевалке, но сказывается тот факт, что сейчас мы не боремся за очки, а играем товарищеский турнир. Тяжело требовать большой самоотдачи. Естественно, пытаемся вытащить из игроков максимум.



Как бы оценил игру Евгения Мышева и других молодых игроков? Уровень молодых игроков хороший, но, как всегда, молодым игрокам не хватает физического состояния. Они, можно сказать, тут проходят кемп для новичков. А мы позже выберем одного-двух и будем с ними работать плотнее. Познакомим с нашей тактикой и будем вводить во взрослый хоккей», — цитирует Назарова официальный сайт клуба.