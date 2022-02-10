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«Ванкувер» назначил вторую женщину на должность ассистента генменеджера клуба

«Ванкувер» назначил вторую женщину на должность ассистента генменеджера клуба
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«Ванкувер Кэнакс» назначил Кэмми Грэнато на пост ассистента генерального менеджера клуба.

«Кэмми – выдающийся специалист. Она заслужила уважение в хоккейном мире. У неё отличное мышление и богатый опыт. В своей должности она будет курировать наш отдел развития игроков, а также скаутский отдел. Вклад Кэмми будет включён во все области хоккейной деятельности, поскольку мы используем различные мнения и опыт для создания команды-победителя», – цитирует президента «Кэнакс» по хоккейным операциям Джима Рутерфорда официальный сайт клуба.

Отметим, что Грэнато перешла в «Ванкувер» из «Сиэтл Кракен», где была первой женщиной-скаутом в истории НХЛ. Также Грэнато была капитаном женской сборной США, ставшей чемпионами Олимпийских игра в Нагано в 1998 году.

Ранее «Ванкувер» назначил на пост ассистента генерального менеджера клуба ещё одну женщину — Эмили Кастоньи.

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