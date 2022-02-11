Олимпийский чемпион Каспарайтис обратился к сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис обратился к национальной команде России накануне матча со сборной Дании на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

«Я, как уже говорил, хочу пожелать золотых медалей своим друзьям Лёше Жамнову, Серёге Гончару, Серёге Фёдорову, Лёше Кудашову и всей сборной России по хоккею. Всем ребятам желаю удачи и успехов! Впереди много важных матчей, всё только начинается. Кстати, сегодня зацепил игру сборной США с Китаем. Интересный матч. Всем нужно работать, будем болеть за наших парней. Я желаю им звания олимпийских чемпионов», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Матч между Данией и Россией состоится 11 февраля, начало – 07:10 мск.

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