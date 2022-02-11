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Россия — Дания на ОИ-2022: после 1-го периода счёт в матче не открыт

Россия — Дания на ОИ-2022: после 1-го периода счёт в матче не открыт
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В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» сборная России по хоккею проводит свой второй матч на зимних Олимпийских играх – 2022, её соперником является сборная Дании. После 1-го периода счёт в матче не открыт – 0:0.

По итогам первой 20-минутки россиянам удалось перебросать своих оппонентов из Дании – 6:3 по броскам в створ в пользу подопечных Алексея Жамнова. При этом в середине периода россияне не смогли реализовать удаление датского защитника Оливера Лауридсена.

Напомним, россияне завоевали золото на предыдущей Олимпиаде. На групповом этапе команда Алексея Жамнова выступает в группе B и, помимо матча со Швейцарией и Данией, россияне сыграют с командой Чехии (12 февраля).

Напомним, в группе A выступают команды Германии, Канады, США и Китая. В группе C Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
11 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК
Дания
Перерыв
0 : 1
Россия
0:1 Карнаухов (Слепышев, Воронков) – 28:18' (5x5)
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