Россия — Дания на ОИ-2022: после 1-го периода счёт в матче не открыт

В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» сборная России по хоккею проводит свой второй матч на зимних Олимпийских играх – 2022, её соперником является сборная Дании. После 1-го периода счёт в матче не открыт – 0:0.

По итогам первой 20-минутки россиянам удалось перебросать своих оппонентов из Дании – 6:3 по броскам в створ в пользу подопечных Алексея Жамнова. При этом в середине периода россияне не смогли реализовать удаление датского защитника Оливера Лауридсена.

Напомним, россияне завоевали золото на предыдущей Олимпиаде. На групповом этапе команда Алексея Жамнова выступает в группе B и, помимо матча со Швейцарией и Данией, россияне сыграют с командой Чехии (12 февраля).

Напомним, в группе A выступают команды Германии, Канады, США и Китая. В группе C Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022