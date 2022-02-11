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Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Тампу» с Кучеровым в составе

Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Тампу» с Кучеровым в составе
Валерий Ничушкин
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2 обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

У победителей отличились Габриэль Ландеског, Девон Тэйвз и россиянин Валерий Ничушкин.

У проигравших заброшенными шайбами отметились российский нападающий Никита Кучеров и Брейден Пойнт, которому ассистировал российский защитник Михаил Сергачёв.

Ворота «Тампы» в этом матче защищал российский вратарь Андрей Василевский, отразивший 44 броска из 47.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ландеског (Рантанен, Тэйвз) – 02:43' (5x5)   2:0 Тэйвз (Кадри, Джонсон) – 06:16' (4x4)   2:1 Кучеров (Пойнт, Рутта) – 10:45' (5x5)   3:1 Ничушкин (Бураковски) – 21:56' (4x4)   3:2 Пойнт (Сергачёв) – 35:54' (5x5)

Никита Кучеров пропустил три предыдущие встречи «Тампы» из-за коронавируса. Напомним, 28-летний хоккеист попал в ковид-протокол НХЛ 25 января.

В текущем регулярном чемпионате Кучеров, пропустивший старт сезона из-за травмы, принял участие в 12 встречах, в которых забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач, суммарно набрав 18 очков.

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