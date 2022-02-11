Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Тампу» с Кучеровым в составе

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2 обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг».
У победителей отличились Габриэль Ландеског, Девон Тэйвз и россиянин Валерий Ничушкин.
У проигравших заброшенными шайбами отметились российский нападающий Никита Кучеров и Брейден Пойнт, которому ассистировал российский защитник Михаил Сергачёв.
Ворота «Тампы» в этом матче защищал российский вратарь Андрей Василевский, отразивший 44 броска из 47.
Никита Кучеров пропустил три предыдущие встречи «Тампы» из-за коронавируса. Напомним, 28-летний хоккеист попал в ковид-протокол НХЛ 25 января.
В текущем регулярном чемпионате Кучеров, пропустивший старт сезона из-за травмы, принял участие в 12 встречах, в которых забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач, суммарно набрав 18 очков.
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