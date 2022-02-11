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Россия — Дания на ОИ-2022: Павел Карнаухов открыл счёт в матче

Россия — Дания на ОИ-2022: Павел Карнаухов открыл счёт в матче
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В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» сборная России по хоккею проводит свой второй матч на зимних Олимпийских играх – 2022, её соперником является сборная Дании.

На девятой минуте второго периода подопечные Алексея Жамнова открыли счёт во встрече. Автором заброшенной шайбы стал форвард Павел Карнаухов. Ассистентами выступили Антон Слепышев и Дмитрий Воронков.

Напомним, россияне завоевали золото на предыдущей Олимпиаде. На групповом этапе команда Алексея Жамнова выступает в группе B. В первом матче на турнире россияне оказались сильнее команды Швейцарии со счётом 1:0. В третьем матче Россия сыграет с командой Чехии (12 февраля, 16:10 по московскому времени).

Напомним, в группе A выступают команды Германии, Канады, США и Китая. В группе C: Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.

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