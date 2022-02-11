Сборная России по хоккею минимально обыгрывает Данию после двух периодов на ОИ-2022

В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» продолжается второй матч сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх – 2022, в котором она встречается с командой Дании. После 2-го периода счёт в матче – 1:0 в пользу подопечных Алексея Жамнова.
На 29-й минуте первую шайбу в игре забросил российский форвард Павел Карнаухов. У Антона Слепышева не получился бросок из правого круга вбрасывания, но Карнаухов подобрал шайбу у ворот и бросил точно в ближний угол с рикошетом от штанги. Также автором голевой передачи стал Дмитрий Воронков.
Во втором периоде россияне нанесли 18 бросков по воротам, датчане — пять. Россия выиграла 10 вбрасываний, Дания — семь. Также датские хоккеисты три раза получили малый штраф на 2 минуты.
Напомним, в первом матче на турнире российская сборная оказалась сильнее Швейцарии (1:0). Сегодня, 11 февраля, соперники России по группе — Чехия и Швейцария — проведут очный матч, начало — в 11:40 мск.
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