Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карнаухов оценил свой гол в ворота сборной Дании по хоккею на Олимпиаде

Карнаухов оценил свой гол в ворота сборной Дании по хоккею на Олимпиаде
Комментарии

В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» продолжается второй матч сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх – 2022, в котором она встречается с командой Дании. На 13-й минуте третьего периода счёт в матче – 1:0 в пользу подопечных Алексея Жамнова.

Нападающий российской команды Павел Карнаухов прокомментировал итоги второго периода в перерыве, а также оценил свой гол в ворота датской сборной.

«Как реализовали момент? Хорошее давление, хорошая игра. Второй период прошёл получше, добавили скорости, давления, стали делать правильные вещи — и у датчан пошли удаления», — цитирует Карнаухова твиттер-аккаунт Федерации хоккея России.

Напомним, во второй встрече группы В сегодня, 11 февраля, сыграют команды Чехии и Швейцарии (11:40 мск).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022