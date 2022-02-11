Карнаухов оценил свой гол в ворота сборной Дании по хоккею на Олимпиаде

В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» продолжается второй матч сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх – 2022, в котором она встречается с командой Дании. На 13-й минуте третьего периода счёт в матче – 1:0 в пользу подопечных Алексея Жамнова.
Нападающий российской команды Павел Карнаухов прокомментировал итоги второго периода в перерыве, а также оценил свой гол в ворота датской сборной.
«Как реализовали момент? Хорошее давление, хорошая игра. Второй период прошёл получше, добавили скорости, давления, стали делать правильные вещи — и у датчан пошли удаления», — цитирует Карнаухова твиттер-аккаунт Федерации хоккея России.
Напомним, во второй встрече группы В сегодня, 11 февраля, сыграют команды Чехии и Швейцарии (11:40 мск).
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