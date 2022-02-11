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Задоров провёл мощный хит на форварде «Торонто», после чего был удалён

Задоров провёл мощный хит на форварде «Торонто», после чего был удалён
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«Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на своём льду уверенно обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:2.

Российский защитник хозяев Никита Задоров провёл мощный силовой приём на чешском форварде «Торонто» Ондржее Каше в концовке первого периода. Россиянин был наказан двухминутным штрафом за данный эпизод.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

В прошедшей встрече Задоров провёл на льду 15 минут и 38 секунд, заработав показатель полезности «0».

«Калгари» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 56 очков после 44 проведённых встреч. В следующей встрече канадский клуб сыграет дома с «Нью-Йорк Айлендерс» (13 февраля, 6:00 мск).

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